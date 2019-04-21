بروجردي يجتمع مع  رئیس مجلس النواب العراقي

واكد الطرفان خلال اللقاء الذي جرى في بغداد السبت على هامش الاجتماع البرلماني لدول الجوار العراقي 'ضرورة استمرار التعاون بین بغداد وطهران في المجالات كافة؛ من أجل الاستقرار والتنمیة التي ستسهم في استقرار المنطقة'.

وأشاد بروجردي بالتنظیم والجهود المبذولة من أجل عقد مؤتمر قمة بغداد لبرلمانات دول جوار العراق، والتعاون من أجل التنمیة والاستقرار، واعتبر عقد المؤتمر نجاحا كبیرا للعراق.

وأكد بروجردي دعم الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة للعراق من أجل إعادة الاستقرار.

من جانبه ثمّن رئیس مجلس النواب العراقي مشاركة ایران في المؤتمر، وقدم تعازیه لها بضحایا السیول والفیضانات، معبرا عن 'تضامن العراق مع الجارة إیران بهذه الأزمة'.

وكان النائب بروجردي قد التقى علي هامش المؤتمر ایضا رئیس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي الشیخ همام حمودي وامین عام منظمة بدر رئیس تحالف الفتح هادي العامري وزعیم تیار الحكمة الوطني رئیس تحالف الاصلاح والاعمار السید عمار الحكیم ورئیس مجلس الشعب السوري حمودة صباغ.

یذكر ان الاجتماع البرلماني لدول الجوار العراقي عقد في بغداد امس السبت بمشاركة رؤساء برلمانات الكویت والاردن وتركیا والسعودیة وسوریا اضافة الى وفد برلمانی ایراني برئاسة النائب علاء الدین بروجردي.