همتي: صادرات النفط في حالة ارتفاع والعقوبات لم تؤثر على سوق العملات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن حاكم البنك المركزي "عبد الناصر همتي"، صرح على هامش اجتماع الهيئة الحكومية "انني اقول دوما فليقوموا بكل ما يمكنهم فعله نحن تخطينا العقوبات بمقاومة كبيرة مشيرا إلى أن الصادرات النفطية في حالة ارتفاع".

واوضح ان سوق العملات لم يتأثر بالعقوبات لاننا لم نشهد تأرجح في السوق.

وحول تنفيذ اينستكس قال همتي: كانت تدعي اوروبا لفترة انها ستنفذ الالية المالية ولكن لم نشهد تطبيق عملى لذلك.

واضاف انه عندما لا يكون لدينا صادرات إلى اوروبا لن يكون لدينا ايضا واردات. حاليا لا يسمحوا لنا بالتصدير إلى اوروبا مشيرا إلى انه ينبغي وضع خط ائتمان لايران وحينها تنفيذ اينستكس لن يستغرق اسبوع واحد./انتهى/