  1. السياسة
١٧ مارس ٢٠١٩ - ١٠:٣٨

في حديث لوكالة مهر

فلاحت بيشه: أوروبا تماطل في إجراء اينستكس

فلاحت بيشه: أوروبا تماطل في إجراء اينستكس

صرح رئيس لجنة الامن القومي في مجلس الشورى الايراني حشمت الله فلاحت بيشه إن الكثير من الدول الأوروبية تماطل في تنفيذ الآلية المالية الاوروبية (اينستكس)، مشيراً إلى أنها لن تلبي توقعات إيران.

أوضح رئيس لجنة الامن القومي في مجلس الشورى الايراني حشمت الله فلاحت بيشه في تصريح لوكالة مهر للأنباء إنه التقى مؤخراً عدداً من البرلمانيين الأوروبيين، مضيفاً إن الكثير من الدول الأوروبية تماطل في تنفيذ الآلية المالية الاوروبية (اينستكس)، وفقط فرنسا وبريطانيا والمانيا تسعى لتنفيذها.

وأكد رئيس لجنة الامن القومي في مجلس الشورى الايراني على إن المبادلات التجارية مع أوروبا يجب أن لا تكون محصورة في هذه الدول الثلاثة، ويجب أن تشمل كل الاتحاد الأوروبي.

وأضاف فلاحت بيشه إن الآلية المالية الاوروبية (اينستكس)  لن تلبي توقعات إيران. /انتهى/.

رمز الخبر 1893156

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