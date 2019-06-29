  1. السياسة
٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٢٣

ترامب يتذبذب ويغير مواقفه في قمة العشرين ؟!

ترامب يتذبذب ويغير مواقفه في قمة العشرين ؟!

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم السبت أنه لن يفرض رسوماً جمركية جديدة على الواردات الصينية في الوقت الراهن وأن المفاوضات مع بكين من أجل التوصل لاتفاق تجاري ستُستأنف.

و حول زيارته إلى كوريا الشمالية ،أكد ترامب أنه مستعد للدخول إلى كوريا في حال التقى زعيمها كيم جونغ أون عند الحدود مع الشطر الجنوبي. وقال رداً على سؤال بشأن إمكانية عبوره الحدود نحو كوريا الشمالية إذا التقى كيم في المنطقة المنزوعة السلاح "بالتأكيد سأفعل. وسأشعر بالارتياح للقيام بذلك. لن تكون هناك أي مشكلة لدي".
كما اعرب الرئيس الأميركي غضبه و استياءه إزاء مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي مضيفا أن هناك تحقيقات جارية.

وقال ترامب إن واشنطن لن تزيد أي رسوم جمركية ولن تلغي تلك المفروضة حاليًا، "على الأقل في الوقت الراهن"، مؤكّداً بذلك معلومات أفادت بها وكالة الأنباء الصينية الرسمية بعد اجتماع الرئيس الأميركي ونظيره الصيني شي جينبينغ على هامش قمة مجموعة العشرين في أوساكا في اليابان. وتابع "سنواصل التفاوض".

رمز الخبر 1895882

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