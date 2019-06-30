ترامب يلتقي بكيم ويعبر الحدود إلى كوريا الشمالية

وأظهرت لقطات بث مباشر الرئيسين وهما يتصافحان، كما أدلى الزعيمين بتصريحات صحافية، حيث قال كيم إن “الرئيس ترامب عبر للتو داخل حدود كوريا الشمالية، ليصبح بذلك أول رئيس أميركي يزورنا، وهذا يثبت رغبته في السعي للعمل على مستقبل أفضل”.

كما أضاف الزعيم الكوري الشمالي نريد أن نخرج من الماضي، ونمضى نحو المستقبل. من جانبه، وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب اللقاء بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية بـ اليوم التاريخي للعالم.

وأضاف ترامب طورنا علاقات جيدة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية. ومن المقرر أن يجتمع ترامب مع رئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن وكيم جونغ اون، في أول اجتماع ثلاثي يجمع بين قادة البلدان الثلاثة.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية