  1. الدولية
  2. آسيا والمحيط الهادئ
٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٤:٥١

ترامب يلتقي بكيم ويعبر الحدود إلى كوريا الشمالية

ترامب يلتقي بكيم ويعبر الحدود إلى كوريا الشمالية

التقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين، وعبر ترامب إلى داخل حدود كوريا الشمالية، ليصبح بذلك أول رئيس أميركي تطأ قدمه أراضي كوريا الشمالية، كما عاد ترامب برفقة الزعيم الكوري الشمالي، وعبرا الحدود لداخل كوريا الجنوبية.

وأظهرت لقطات بث مباشر الرئيسين وهما يتصافحان، كما أدلى الزعيمين بتصريحات صحافية، حيث قال كيم إن “الرئيس ترامب عبر للتو داخل حدود كوريا الشمالية، ليصبح بذلك أول رئيس أميركي يزورنا، وهذا يثبت رغبته في السعي للعمل على مستقبل أفضل”.

كما أضاف الزعيم الكوري الشمالي نريد أن نخرج من الماضي، ونمضى نحو المستقبل. من جانبه، وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب اللقاء بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية بـ اليوم التاريخي للعالم.

وأضاف ترامب طورنا علاقات جيدة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية. ومن المقرر أن يجتمع ترامب مع رئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن وكيم جونغ اون، في أول اجتماع ثلاثي يجمع بين قادة البلدان الثلاثة.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية

رمز الخبر 1895915

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 9 + 0 =

    توب تن

    مقابلات

    الرأي