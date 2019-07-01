تخرج حافظات القرآن الكريم في "قرغيزستان"

افادت "وكالة مهر للأنباء"بانه يعود الفضل لتلك المدرسة التي تعنى بتحفيظ القرآن الكريم للسيدات إلى "جانار مقصود آوا" التي شرعت بتلك المدرسة عام 2005، ويروى ان المدرسة والقائمين عليها وجهت لهم الكثير من الإتهامات ووصل الامر إلى ان قامت الشرطة باعتقال مديرة المدرسة، ورغم هذا تحتفل المدرسة اليوم بخريجها الجدد البالغ عددهم 41 سيدة ومن بينهم 24 سيدة تمکنت من حفظ القرآن الكريم.

والجدير بالذكر أن "مدرسة السيدة خديجة" هي المدرسة الأولى في قرغيزستان التي تعنى بتحفيظ القرآن الكريم للسيدات ، وتقبل المدرسة كل عام قرابة 100طالبة ولكن 80%منهم فقط من يصلن إلى المراحل العليا في الدراسة./انتهى/