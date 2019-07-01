واعظي: الحكومة الإيرانية تخصص 270 تريليون ريال لإنجاز مشاريع تنموية في البلاد

وقال واعظي في اجتماع لدراسة الاستثمار والتنمية في محافظة خراسان الشمالية /شمال شرق/ اليوم الاثنين إن هذه المحافظة تتمتع بطاقات عديدة وجيدة في مجالات الزراعة والسياحة والصناعة والمناجم وهو ما يمهد لإنجاز المشاريع التنموية في البلاد.

وأعرب عن ثقته بتنفيذ مشاريع عديدة في المحافظة نظراً إلى الجهود التي بذلها المدراء في توفير الأرضية المناسبة لإنجازها.

ونوه إلى أن الحكومة خصصت 270 تريليون ريال (الدولار الأميركي يساوي 42000ريال) لإنجاز المشاريع التنموية في مختلف محافظات البلاد.

وأكد على ضرورة تنمية قطاع السياحة في المحافظة والتخطيط الدقيق له لتميز المحافظة بالتعددية المناخية واحتوائها على تراث طبيعي وثقافي مميز واحتضانها لمرقد الإمام الرضا عليه السلام.

وأشاد بجهود المستثمرين على مشاركتهم في المشاريع التنموية في المحافظة مؤكداً على ضرورة تكاتف المواطنين من أجل رفع مستوى الإنتاج والتنمية في البلاد.