مستشار قائد الثورة: أمريكا جرثومة الشر في العالم وتاريخها يعكس عداءها للبشرية

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن مستشار قائد الثورة الإسلامية لشؤون العالم الإسلامي " آية الله محمد علي تسخيري"قال في كلمة له بمؤتمر دولي تحت عوان " حقوق الإنسان لدى الولايات المتحدة الأمريكية من وجهة نظر قائد الثورة الإسلامية" إن تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية هو تاريخ ضد البشرية، مؤكدا أن أمريكا هي جرثومة الشر والأعمال المعادية للبشرية.

وأوضح أن الأمريكيين قد أبادوا آلاف الهنود الحمر لكي يبنوا دولتهم على أنقاض ذلك الشعب البدائي.

وأضاف في السياق نفسه " لقد خاضت الولايات المتحدة الأمريكية 200 حرب خلال تاريخها القصير وكل هذه الحروب كانت حوبا ضد البشرية.

وعلى صعيد آخر أشار آية الله تسخيري إلى العدوان التي تشنه السعودية على اليمن وقال " كان السعوديون يتوهمون أنهم يستطيعون إنهاء قضية اليمن خلال أسابيع لكنهم وبعد أربع سنوات أصبحوا متورطين في اليمن وليس أمامهم سوى الاستلام أمام الشعب اليمني الباسل"./انتهى/