ايران وطاجيكستان تتفقان على استثمار 8 ملايين دولار لبناء وتجهيز نفق استقلال

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أ، وزير الطاقة الايراني رضا اردكانيان ووزير النقل الطاجيكستاني خدايار خداياراف توصلا الى اتفاقية لاستثمار 8 ملايين دولار من أجل استئناف العمليات الانشائية لنفق استقلال في طاجيكستان.

وحصل ل ذلك على هامش المؤتمر الخامس للتفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا (CICA) في العاصمة الطاجيكية دوشنبه.

ووفقا لما ينص عليه هذا الاتفاق يتوجب على كل من الطرفين الايراني والطاجيكي الاستثمار بنسبة 4 ملايين دولار من أجل اكمال عمليات البناء والانشاء للنفق المذكور، فيما يشمل تثبيت منظومات التكييف، والاضائة والسلامة ومراقبة حركة المرور داخل النفق.

ويذكر أن نفق استقلال يربط بين المحافظة الجنوبية والعاصمة والمحافظة الشمالية لطاجيكستان، وتم افتتاحه في عام 2006 في عهد الرئيس الايراني السابق محمود احمدي نجات ونظيره الطاجيكي امامعلي رحمان.

واستثمرت ايران نحو 60 مليون دولار لمشروع بناء النفق واستمرت فترة بنائه لمدة 3 سنوات./انتهى/.