العميد حيدري: الرد على اعتداء العدو سيكون ساحقا وعبر المعدات المحلية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن قائد القوة البرية في الجيش الايراني العميد كيومرث حيدري قال في تصريح ادلى به للصحفيين على هامش مراسم تشييع الشهيد مجيد رياضتي الذي استشهد قبل 35 عام في الحرب المفروضة على ايران على يد قوات نظام البعث، قال: في حال ان وقعت مواجهة مع العدو سوف يستخدم الجيش الايراني المعدات والتقنيات والتكتيكات المحلية تماما.

وأضاف أن الجيش مستعد أن يرد على جشع العدو أو اي خطوة حمقاء تصدر منه بشكل ساحق، مهما كان حجمها وإن كانت برية او جوية أو بحرية، مؤكدا ان ايران قادرة على قلب معادلات العدو اي كان، ان تجرأ الاعتداء على ايران./انتهى/.