روحاني يهنئ نظيره الطاجيكي بإعادة انتخابه رئيساً لجمهورية طاجيكستان

وافادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس الجمهورية "حجة الاسلام حسن روحاني" بعث برقية الى نظيره الطاجيكي "امامعلي رحمان"؛ مهنئا فيها الاخير بإعادة انتخابه رئيسا للجمهورية في هذا البلد.

ونوّه روحاني في برقية التهنئة الى رحمان، بالقواسم المشتركة الثقافية والتاريخية بين ايران وطاجيكستان؛ معربا عن يقينه بتنامي العلاقات الثنائية في جميع المجالات وبما يصب في خدمة المصالح المشتركة وتعزيز السلام والاستقرار الاقليميين اكثر فأكثر.

وختاما، سأل الرئيس روحاني العلي القدير، ان يمنّ على نظيره الطاجيكي بالسلامة والموفقية، وعلى شعب هذا البلد بالعزة والرقي.

/انتهى/