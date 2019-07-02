  1. السياسة
٢ يوليو ٢٠١٩ - ١٨:٤١

عبدالسلام : القوات المسلحة اليمنية تشهد تطورا نوعيا وملحوظا في مواجهة العدو

عبدالسلام : القوات المسلحة اليمنية تشهد تطورا نوعيا وملحوظا في مواجهة العدو

أكد رئيس الوفد الوطني اليمني محمد عبدالسلام أن القوات المسلحة اليمنية تشهد تطورا نوعيا وتقدما ملحوظا في سبيل مواجهة العدوان على البلاد والذي تقوده السعودية.

جاء تصريح عبدالسلام بعد المؤتمر الصحفي للناطق الرسمي للقوات المسلحة العميد يحي سريع والذي كشف فيه عن عمليات الجيش واللجان الشعبية خلال الشهرين الماضيين.

وقال عبد السلام في منشور، له اليوم الثلاثاء " ما كشفه اليوم ناطق القوات المسلحة في مؤتمره الصحفي من تقرير مفصل ومعلومات دقيقة عن سير المعركة مع العدو مسنودة بالمعلومات الموثقة والاستطلاعية من عمق العدو تطور نوعي في أداء القوات المسلحة.

وأشار إلى تقدم ملحوظ في خضم المنازلة التاريخية مع المعتدي الغاشم الذي لا يفهم غير لغة الردع والرد.

وكان العميد يحي سريع كشف عن دخول منظومة جديدة للقوات الصاروخية ودخول أهداف أكثر أهمية من أنابيب النفط التي استهدف، دخلت كأهداف للجيش واللجان الشعبية خلال الفترة القادمة.

رمز الخبر 1895983

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