السفير الإيراني في الصين: امريكا ليس لديها جرأة الهجوم على إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن السفير الإيراني في الصين محمد كشاورز زاده صرح في مقابلة به مع مجلة "غلوبال تايم" أن امريكا ليس لديها جرأة الهجوم على إيران، موضحاً أن إيران لا ترغب في الحرب مع امريكا، لكن سترد بحزم إذما بدأت الأخيرة الحرب.

/انتهى/.