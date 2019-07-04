  1. السياسة
٤ يوليو ٢٠١٩ - ١٥:٠٧

السفير الإيراني في الصين: امريكا ليس لديها جرأة الهجوم على إيران

السفير الإيراني في الصين: امريكا ليس لديها جرأة الهجوم على إيران

صرح السفير الإيراني في الصين محمد كشاورز زاده أن إيران لا ترغب في الحرب مع امريكا، لكن سترد بحزم إذما بدأت الأخيرة الحرب.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن السفير الإيراني في الصين محمد كشاورز زاده صرح في مقابلة به مع مجلة "غلوبال تايم" أن امريكا ليس لديها جرأة الهجوم على إيران، موضحاً أن إيران لا ترغب في الحرب مع امريكا، لكن سترد بحزم إذما بدأت الأخيرة الحرب.

/انتهى/.

رمز الخبر 1896032

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 2 + 10 =

    توب تن

    مقابلات

    الرأي