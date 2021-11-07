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٠٧‏/١١‏/٢٠٢١, ٦:٥٤ م

السفير الايراني لدى بكين:

الصين سيكون لها دور بارز في محادثات فيينا القادمة

الصين سيكون لها دور بارز في محادثات فيينا القادمة

قال السفير الايراني لدى بكين ان دور الصين في محادثات فيينا القادمة سيكون بارزا، فالصين تعارض سياسة امريكا الاحادية وسياسات الاكراه في العلاقات الدولية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان سفير ايران لدى الصين، محمد كشاورز زاده، كتب في تغريدة على حسابه على موقع "تويتر": "وزيرا خارجية ايران والصين اجريا مكالمتين هاتفيتين في الشهر الماضي، حيث كانت افغانستان احد الموضوعات الرئيسية في المحادثة الاولى والاتفاق النووي كان محور المحادث الثانية التي اجريت الليلة الماضية".

وقال كشاورز زاده ان الصين ستلعب دورا بارزاً في محادثات فيينا المقبلة، مشيراً الى ان الصين تعارض الاحادية الامريكية وسياسة الاكراه في العلاقات الدولية، مؤكدا ان استمرار المحادثات ضروري للوصول لنتائج بناءة./انتهى/

رمز الخبر 1919559
https://ar.mehrnews.com/news/1919559/

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