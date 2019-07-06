احباط تفجير انتحاري غرب بغداد

وقالت القيادة في بيان ان "قوة مشتركة من استخبارات لواء المشاة (24) وجهاز المخابرات الوطني تمكنت من اعتقال انتحاري كان يرتدي حزاماً ناسفاً في سيطرة الشهيد ظاهر الماجدي في منطقة أبي غريب غربي العاصمة".

واضافت ان "الانتحاري كان يروم تفجير نفسه على المواطنين في المنطقة".

يذكر ان القوات الامنية العراقية تتمكن بين فترة واخرى من احباط محاولات تفجير تستهدف المدنيين وعناصر القوات الامنية في مناطق متفرقة من البلاد.