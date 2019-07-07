توقيف ناقلة النفط الإيرانية سيناريو طُبِخَ في المطابخ "الأوروأمريكية"

وصرح "نوبندكاني" في حديث له لوكالة مهر للأنباء أن الغاية من هذا الاجراء الذي اتخذته بريطانيا هو الضغط على الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأضاف ان هنالك غرضٌ اخر من هذا الاجراء هو أن الدول الاوروبية وهي أحد اللاعبين الأساسيين في الإتفاق النووي لم تنفذ تعهداتها وانها ارادت من هذا الاجراء أن تُصرح وبشكل واضح خروجها من الإتفاق.

وأضاف أيضاً، بالرغم من أن إيران التزمت بتعهداتها فيما يتعلق بالإتفاق النووي إلا أن أوروبا لم تف بذلك وانها نقضت عهودها وانها بهذه السياسة تريد القول ان إيران هي التي خرجت من الإتفاق وتريد أيضاً إلقاء اللوم على إيران بكل ما يتعلق بتبعات الخروج من الإتفاق.

واكد قائلاً: توقيف حاملات النفط الإيرانية ما هو إلا سيناريو قد تم تحضيره مسبقاً بالتعاون بين الدول الأوروبية وأمريكا. /انتهى/