أصدر أعضاء هيئة التدريس بجامعة شريف للتكنولوجيا بيانًا حول التهديدات العالمية التي تُشكلها القوة المطلقة للولايات المتحدة ومسؤولياتنا الجماعية:

نحن، أعضاء هيئة التدريس بجامعة شريف للتكنولوجيا، نؤمن بأن المسار الحالي للسياسة الخارجية الأمريكية قد تجاوز حدود القانون الدولي وإطاره. فهذه السياسات لا تُمثل تحديًا لأمن إيران كدولة مستقلة فحسب، بل تُشكل أيضًا تهديدًا خطيرًا للسلم الدولي والنظام العالمي.

من خلال اغتيال العلماء، واختطاف المسؤولين، وتبرير العدوان على المدنيين، فتحت الولايات المتحدة آفاقًا جديدة للعنف الحكومي. وقد أدى هذا الفكر، القائم على وهم القدرة المطلقة، إلى انهيار المؤسسات والأعراف الدولية، مما أسفر عن مقتل عدد لا يُحصى من الأبرياء حول العالم. من أنقاض غزة واليمن إلى سيادة فنزويلا وليبيا المحاصرة، لا يمكن إنكار آثار هذه العقيدة المدمرة.

يرقى هذا المسار إلى التدهور المتعمد للنظام الدولي، من كونه مجتمعًا مدنيًا إلى "حالة الطبيعة" الهوبزية، حيث تحل القوة الغاشمة والعنف المتزايد محل القانون والحوار. إن السياسات المُطبقة ضد الشعب الإيراني - من الترهيب العسكري العلني والعمليات السرية إلى الخنق الاقتصادي الهادف إلى إحداث انهيار داخلي - تتطلب اهتمامًا ومقاومة عالميين الآن، قبل أن تقع منطقة أو دولة أخرى ضحية لتبعات العدوان الإمبريالي الأمريكي.

إننا نُقر بمسؤولية عالمية وإنسانية. يجب علينا جميعًا - بغض النظر عن معتقداتنا السياسية - العمل على توعية العالم بالعواقب الكارثية لهذه السياسات المدمرة. يجب علينا إدانة هذا النمط من التدخل والعنف بوضوح لا لبس فيه.

بصفتنا أكاديميين ومواطنين في إحدى أقدم حضارات العالم، ندعو إلى حشد جميع القدرات الوطنية والإقليمية والدولية لمنع التواطؤ في هذه السياسات اللاإنسانية. يجب أن نتحد لمنع العالم من الانزلاق أكثر إلى حالةٍ يُصبح فيها "القوة هي الحق"، ويتصرف فيها أصحاب النفوذ بحريةٍ ودون قانونٍ أو قيود.

موقفنا مبدئيٌّ في الدفاع عن كرامة الإنسان ونظامٍ عالميٍّ عادل. نتضامن مع جميع الدول التي تُعاني من وطأة القوة والعنف الجامحين، ونُدرك أن الوقت قد حان في وطننا، إيران، لليقظة والعمل الجماعي.

"مجموعة من أعضاء المجلس الأكاديمي بجامعة شريف للتكنولوجيا، طهران، إيران"

/انتهى/