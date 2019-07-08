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٨ يوليو ٢٠١٩ - ٢٠:٤٨

بكين: التنمر الأميركي سبب أزمة الملف النووي الإيراني

بكين: التنمر الأميركي سبب أزمة الملف النووي الإيراني

اعتبرت الصين، اليوم الاثنين ان «التنمر الأحادي» الذي تمارسه الولايات المتحدة كان السبب وراء تصعيد الأزمة المتعلقة بالملف النووي الإيراني، بعدما أعلنت طهران أنها باشرت برفع مستوى تخصيب اليورانيوم .

وقال الناطق باسم الخارجية الصينية غينغ شوانغ خلال مؤتمر صحافي في بكين أن «الضغوط القصوى التي مارستها الولايات المتحدة على ايران هي السبب الرئيسي وراء الازمة النووية الايرانية».

من جهته، أعرب الكرملين عن "قلقه" من قرار طهران رفع مستوى التخصيب ، داعيا إلى "مواصلة الحوار".

وأعلن المتحدث باسم الكرملين ديميتري بسكوف في مؤتمر صحفي أن "روسيا تريد قبل كل شيء مواصلة الحوار وبذل الجهود على المستوى الدبلوماسي"، معتبرا الولايات المتحدة بأنها المسؤولة عن التوتر الحالي.

وتابع المتحدث "لقد حذرت روسيا والرئيس فلاديمير بوتين من التبعات الحتمية لوضع أحد الدول الأطراف في الاتفاق حدا لالتزاماته عبر الانسحاب. نرى الآن بأسف هذه النتائج".

بدورها أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها على علم بالخطوة الإيرانية، مؤكدة أن مفتشيها سيرفعون تقريرا عن الأمر بمجرد التحقق من الأمر، فيما دعا الاتحاد الأوروبي طهران إلى وقف التخصيب.

رمز الخبر 1896146

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