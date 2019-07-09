الأمم المتحدة تطلق صافرات الانذار محذرة من وباء الكوليرا في اليمن

وقال حق: "هذا العام، تم تسجيل 460 ألف حالة إصابة بالكوليرا في اليمن، بما في ذلك حوالي 200 ألف طفل. لقد تجاوزت هذه الأعداد معدل الإصابة بالمرض لعام 2018، والذي بلغ 380 ألف حالة مرضية".

وأضاف: "هذا العام، تم بالفعل تسجيل 705 حالات وفاة مقارنة بـ 75 حالة في العام الماضي، موضحا أن معدل انتشار المرض قد تأثر بالفيضانات في البلاد ونقص مياه الشرب النظيفة.

وأكد حق أن نحو 20 مليون يمني يحتاجون إلى مساعدة إنسانية يتطلب توفيرها مبلغ 4.2 مليار دولار، مشيرا إلى أن المنظمة جمعت حتى اللحظة 32% من مجموع المبلغ.