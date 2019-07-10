تحسين البنية الاقتصادية على طاولة البرلمان الايراني خلال جلسة مغلقة

وأفاد العضو في الهيئة الرئاسية في مجلس الشورى الاسلامي محمد علي وكيلي في حديثه مع مراسل وكالة مهر للأنباء، أن المجلس سيعقد يوم الاحد جلسة مغلقة من اجل البحث في تحسين البنية الاقتصادية للبلاد قائلا: أن رئيس منظمة التخطيط والميزانية وعدد من الوزراء سيحضرون هذه الجلسة.

وقال النائب عن مدينة طهران في البرلمان أن الحكومة لم تقدم بعد اي مشروع قانون خاص بتحسين النظام الاقتصادية ومن المقرر أن يتم تقديم تقرير حول آخر الاجراءات والخطوات التي قطعتها الحكومة من اجل تحسين البنية الاقتصادية وميزانية البلاد.

وأوضح: في العادة يتم تقديم هكذا تقارير مهمة قبل تقديم مشروع قانون، ومن المرجح أن تقدم الحكومة مشروع قانون الخاص بتحسين النظام الاقتصادي في القريب العاجل./انتهى/