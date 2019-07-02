اختيار 15 مشروعا بحثيا يجمع بين ايران والمانيا خلال اجتماع مشترك

وجاء ذلك في لقاء اجرته مراسلة وكالة مهر للأنباء مع "عطااله كوهيان" حيث قال: تشكلت لجنتين منفصلتين في كل من وزارة العلوم والصحة الايرانية ووزارة التعلم الالمانية، ومن المقرر ان يتم دراسة المشاريع المقدمة ومن ثم يتم اختيار المشاريع النهائية المتفق عليها بين اللجنتين خلال اجتماع مشترك بين ايران والمانيا، ومن المرجح ان يتم الاعلان عن قائمة المشاريع النهائية في اواخر الشهر الايراني الجاري (اواسط شهر يوليو/ تموز)، وستحظى المشاريع المختارة بالدعم من اجل التطبيق والتنفيذ.

وفيما يتعلق بشروط ومعايير اختيار المشاريع أوضح كوهيان: يتم الاختيار وفقا للكفاءة العلمية، نوعية المشروع ودرجة الابداع، المجال الذي يتيحه للتعاون المشترك بين الباحثين الايرانيين والالمانيين، نسبة مشاركة الباحثين الجدد ومشاركة باحث ايراني اكاديمي او باحث الماني على الاقل في المشروع.

وتابع: مواضيع مثل التنوع البيئي، الاقتصاد البايولوجي، الامن الغذائي، موضوع البيئة بما فيه المياه، التحولات المناخية والصحة وما الى ذلك تؤخذ بعين الاعتبار عند اختيار المشاريع.

ووفقا لوكالة مهر، أن مركز التعاون العلمي الدولي التابع لوازة العلوم الايرانية قد اطلق دعوة للمشاركة بالمشاريع المشتركة بين الباحثين والاساتذة الايرانيين والالمانيين منذ بدايات العام الجاري.

هذا وفي تصريح اخر لنائب وزارة العلوم حسين سالار جاء أن عدد المشاريع التي ستدرج في القائمة النهائية ستكون 15 وستحظى بدعم من وزارة العلوم الايرانية والحكومة الالمانية، لتصبح عملانية./انتهى/.