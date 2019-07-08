توطين صناعة مولدات الكهرباء الغازية الدائمة في ايران

وصرح رئيس صندوق البحث والتقنيات في صناعات الكهرباء والطاقة "منصور فتحعلي" لمراسلة وكالة مهر للأنباء، أنه من المقرر أن يتم تأسيس معمل لصناعة مولدات الكهرباء الغازية الدائمة تستخدم في المحطات الصغيرة لأنتاج الطاقة، وذلك في اطار توطين تقنية انتاج هذا النوع من المحركات.

وأضاف أن المولد الغازي وبسبب نوعية وقوده يستهلك كمية قليلة من الطاقة ونسبة التلوث الجوي لديه اقل جدا من المحركات البنزينية والتي تتغذى بزيت الوقود، كما ان عمرها اطول من هذين المحركين.

وأشار الى أن هذه المولدات تحظى بدعم صندوق البحث والتقنيات في صناعات الكهرباء والطاقة، كما ان توسيع وتطوير هذه الصناعة يعد من اولويات قسم الأبحاث والتقنيات لدى وزارة الطاقة الايرانية.

وأضاف فتحعلي: تستخدم هذه المحركات في محطات انتاج الطاقة صغيرة الحجم ومحطات الكهرباء في الاحياء لضخ الكهرباء في ساعات الذروة، وفي المجال الزراعي والمجمعات السكنية ولدى المناطق النائية وفي المستشفيات والمراكز الصحية ومحطات تعزيز الطاقة وفي الصناعات الدفاعية والعسكرية وغيرها من الصناعات والمعامل.

وقال أن قدرة الانتاج في هذه المحركات تصل الى 1،1 ميغاوات ويمكن تشغليه بشكل مستمر../انتهى/