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٦ يوليو ٢٠١٩ - ١٥:٠٥

رئيس هيئة تطوير تقنية النانو:

الاقتصاد النانوي في ايران يشق طريقه نحو المليار دولار من الصادرات السنوية

الاقتصاد النانوي في ايران يشق طريقه نحو المليار دولار من الصادرات السنوية

اعلن رئيس هيئة تطوير تقنية النانو عن عزم ايران لتصدير ما يعادل 100 مليون دولار من المنتجات النانوية في العام الحالی، كما اشار الى مخطط تنمية الاقتصاد النانوي الرامي الى ارتفاع معدل صادرات منتجات النانو الى مليار دولار حتى عام 2025.

وصرح رئيس هيئة تطوير تقنية النانو "سعيد سركار" لمراسلة وكالة مهر للأنباء أن حزمة المنتجات النانوية الايرانية وصلت لأكثر من 580 منتجا وخلال العام الحالی سيتم اضافة 250 منتجا الى هذه الحزمة.

وأضاف: من المرجح ان يتم تصدير ما يعادل 100 مليون دولار من المنتجات النانوية سنويا وفقا للبرامج ومخططات وفي حال عدم حصول مشكلة ما سيزداد هذا العدد في السنوات القادمة.

وفي اشارة الى توسع وتمدد جغرافيا صادرات ايران النانوية قال سركار: في حال ان نحظى بالدعم اللازم ستصل صادرات النانو حتى عام 2025 الى مليار دولار سنويا.

وقال: منتجات النانو الايرانية دخلت 15 مجالا صناعيا وتم تصدير هذه المنتجات الى كوريا الجنوبية واستراليا والصين واندونيسيا وروسيا وتركيا ومالزيا وبعض البلدان الاوروبية وامريكا اللاتينية وكندا والبلدان الافريقية وما الى ذلك، حيث وصلت قيمة هذه الصادرات في العالم الماضي الى 62 مليون دولار.

وفي الختام اشار الى الجهود التي تبذل من اجل إزدهار قطاع النانو وانماء الاقتصاد النانوي في ايران ، معربا عن امله لتحقيق هذه الغاية./انتهى/

رمز الخبر 1896064

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