اللواء باقري يتوعد من تسوّل له نفسه العدوان على البلاد

جاء ذلك في تصريح ادلى به اللواء باقري خلال زيارته التفقدية صباح اليوم الاربعاء لمنطقة تايباد الواقعة عند حدود البلاد الشمالية الشرقية ولقائه حشدا من علماء الدين الشيعة والسنة ووجهاء القبائل وحراس الحدود من الجيش والشرطة والحرس الثوري والتعبئة.

وقال اللواء باقري في تصريح مقتضب، انه وبحضور جماهير الشعب وعلماء الدين الثوريين من اهل السنة والشيعة والقوات المسلحة في البلاد وامتلاك قادة شجعان وفطنين وقوات واعية وباسلة، سيتم احباط اي مؤامرة من قبل الاعداء تستهدف الامن المستديم في البلاد.

واكد رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية قائلا، لاشك ان ردا قاسيا ومدمرا ينتظر من يريد المساس بامن البلاد وحدودها./انتهى/