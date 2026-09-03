اللواء وحيدي: الدماء الطاهرة لشهداء كوهستك المظلومين لن تذهب هدراً

أفادت وكالة مهر للأنباء أن اللواء أحمد وحيدي، القائد العام للحرس الثوري الإسلامي، أصدر رسالة أدان فيها الهجوم الجوي الذي شنته القوات الأميركية يوم الثلاثاء على حفل زفاف في منطقة كوهستك بمحافظة هرمزغان، والذي أسفر عن استشهاد وجرح العشرات من المواطنين، ووجّه تعازيه بهذا المصاب.

وفي الرسالة التي نشرت يوم الأربعاء، وصف القائد العام للحرس الثوري هذه الجريمة بأنها عمل إرهابي وغير إنساني من قبل النظام الأميركي، بهدف محو الفرح والبهجة من حياة الشعب الإيراني الشريف، وبث الرعب في نفوس المواطنين المدنيين الأبرياء.

وخاطب اللواء وحيدي في رسالته عائلات الشهداء الثكلى، مؤكداً أن الدماء الطاهرة لهؤلاء الشهداء المظلومين لن تذهب هدراً، وستلاحق آمرين وفاعلي هذه الجريمة. وشدد على أن الحرس الثوري وغيره من القوات المسلحة هم حراس حرمة دماء هؤلاء الأعزاء وسائر شهداء قوة إيران الإسلامية، مؤكداً على الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها.

يُذكر أن هذا الهجوم، الذي استهدف بحسب المصادر الرسمية منزلاً سكنياً في بندر كوهستك، أسفر حتى الآن عن استشهاد أربعة مواطنين بينهم طفل يبلغ من العمر أربع سنوات، وإصابة أكثر من 70 آخرين. وقد حضر محافظ هرمزغان موقع الحادث، ووصف هذه الجريمة الحربية بأنها عمل صريح يناقض القوانين الدولية.

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