مؤسس مركز توانا و أمين عام جميعة فيروز للصحة يوجه رسالة إلى الرئيس الأمريكي

وفي ما يلي نص الرسالة بشكل كامل

أنا محمد موسوي ، ناشط اجتماعي ومؤسس جمعية الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 1995 ، وأنا عضو في إدارة شؤون الإعلام بالأمم المتحدة (DPI) ) المجلس الاستشاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ECOSOC) ) مع 12 ممثلاً قانونياً ورسمية في الأمم المتحدة وأكثر المنظمات غير الحكومية نجاحًا في مجال المعوقين. عام 2018 في إيران.

منذ عام 2001 أيضًا ، كنت صاحب سهام في الشركة الأم والشركة التابعة لـ Firuz Health Group ، أكبر مصنع للمنتجات الصحية للأطفال في إيران ، والذي وفر أكثر من 1100 وظيفة دائمة للأشخاص ذوي الإعاقة.

إن ممارسة الضغط على بلد ما عن طريق دفع الناس وتحدي حياة الفئات الضعيفة يتناقض مع المعايير الإنسانية وحقوق مواطني الأمم.

السيد دونالد ترامب:

خلقت العقوبات التي فرضتها حكومتك الكثير من المشاكل على الأشخاص ذوي الإعاقة الجسدية ومجموعة Firuz Health ، ووسأشير إلى أهمها بشكل موجز:

1- التزمت الدول الأطراف في الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، بموجب المادة 32 ، بما يلي: "الاعتراف بأهمية التعاون الدولي وتعزيزه لدعم الجهود الوطنية الرامية إلى تحديد أهداف وغايات هذه الاتفاقية ، وبذل جهود فعالة في هذا الصدد بين الدول و إذا لزم الأمر ، بمشاركة المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة ومنظمات المجتمع المدني ، ولا سيما المعاقين ".

إن حكومة الولايات المتحدة هي إحدى الدول الموقعة على الاتفاقية ، وحسب معتقدنا ، فإن حكومتك هي أكبر منتهك لهذه الاتفاقية.

2. لقد تغيب مركز المعوقين ، الذي يضم 12 ممثلاً قانونياً ورسميا ، عن حضور اجتماعات الأمم المتحدة في السنوات الماضية.

السيد دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية! هذا الحدث هو نتيجة أخرى لسياساتك ، في حين أن هذه المرحلة ليست للولايات المتحدة للتوجه إلى الأمم المتحدة في نيويورك ، ولكن هو تطبيقا للقانون الذي يحظر السفر إلى الولايات المتحدة ومنع السفر الدولي ، وإساءة استخدام المنظمة الدول الواقعة على أراضي الولايات المتحدة.

3- تقديم الأدوية للمرضى ومعدات إعادة التأهيل للمعوقين الذين يعانون من التضخم والمشاكل الناشئة عن المعاملات المصرفية

لقد تم وضع سياسات حكومتك بشكل صريح لكي يتم التضييق على حياة الشعب الإيراني ، وتم تسليط الضوء على حياة الناس العاديين من أجل شغل مقاعدهم والأكثر ضررًا هو النساء والأطفال والمسنين والمرضى والأشخاص ذوي الإعاقة.

4- جمعية فيروز الصحية هي واحدة من أهم شركات الرعاية الصحية للأطفال في إيران ، والتي لديها حصة كبيرة من السوق الاستهلاكية. إن نشاط وحدة الإنتاج هذه ، بالإضافة إلى تعزيز حياة الآلاف من المعوقين وأسرهم ، يساهم أيضًا في تحسين الحالة الصحية للأطفال في هذه الحدود. لكن اليوم ، أدت العقوبات الشاملة والتعاون مع حكومات الدول الأخرى في سياق هذا العمل السياسي إلى مشاكل في شراء المواد الخام ، مما عرّض توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة العاملين في هذه الوحدة للخطر وإمكانية إيذاء صحة أطفال في هذا البلد.

سيؤدي تراجع هذه الوحدة الإنتاجية إلى تدهور "القيمة الاجتماعية العالمية" على الصعيد العالمي وإلى إغفال "القيمة الإنسانية" في مجال "الثقة في فعالية المعوقين" ، ومن ثم سيحكم المستقبل عليك.

السيد ترامب ، في الختام ، كناشط اجتماعي واقتصادي يمثل المعهد الكندي المتحد وشركة فيروز للرعاية الصحية:

ما يهمنا ليس جنسية أو لون أو عرق أو لغة أو جنس البشر. ولكن المهم هو حب الآخرين ، وهو طريقة مشاركة جميع الأشخاص الحقيقيين.

بصفتي ممثلاً لجميعة المعاقيين ومالك مجموعة فيروز للرعاية الصحية بصفتهما مركزا ناشطا في مجال الإعاقة ولهما دائمًا فعالياتها وقدراتهما في هذا الاتجاه المقدس ، فإني أعلن: إذا كان رئيس الولايات المتحدة يريد تجاهل المجتمع الكبير للمعوقين في إيران ومطالبته سوف يضحون بهم من أجل سياساتهم ، وسنقدم شكاواهم إلى الجمعيات الدولية ، وسنحاكم من خلال العلماء والمدافعين عن حقوق الإنسان والبشر في العالم.

مع فائق الاحترام

سيد محمد موسوي