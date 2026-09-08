وزارة الخارجية القطرية: حالة "لا حرب ولا سلام" في المنطقة غير مقبولة

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن العربي أن ماجد الأنصاري، المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، أعلن أن إسرائيل، بعد كشف تحركاتها وإجراءاتها في المنطقة، لجأت إلى حملات تشويهية ضد قطر، مشيراً إلى أن المسؤولين الإسرائيليين يدركون جيداً دور قطر، ويعلمون أن مثل هذه الحملات لن تمنع الدوحة من مواصلة جهودها.

وشدد على أن قطر شريك دولي موثوق، وأن الحملات التشويهية الإسرائيلية ضدها هي ادعاءات كاذبة ولا أساس لها، مؤكداً أن جهود قطر في مجال الوساطة والأنشطة الإنسانية في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة موثقة ومعترف بها دولياً.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية إن الدوحة ستواصل جهودها للحفاظ على الأمن والسلام الإقليمي والدولي، وإن استمرار حالة لا حرب ولا سلام في المنطقة غير مقبول، مضيفاً أن قطر، إلى جانب الشركاء الإقليميين والصين، تتحرك نحو استئناف المفاوضات بين واشنطن وطهران، وأنهم يتحركون نحو استئناف الدبلوماسية، ويجب أن تكون هناك إرادة سياسية بين واشنطن وطهران.

وأوضح أن فتح مضيق هرمز له أهمية كبيرة بالنسبة لقطر ولجميع دول المنطقة.

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