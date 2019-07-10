اللواء صفوي: ردنا على العدوان سيكون قاسيا ومثيرا لندم الاعداء

وقال متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع إن" العشرات من مرتزقة الجيش السعودي سقطوا قتلى وجرحى جراء استهداف تجمعاتهم بصاروخ "بدرF" شمال البقع".

وأضاف سريع أنهُ" تم رصد سيارات الإسعاف وهي تنقل القتلى والجرحى إلى مستشفيات نجران وسط حالة من الإرباك والهلع في صفوف قوات العدوان".

إلى ذلك أكد سريع مقتل 45 عنصرا وعشرات الجرحى حالتهم خطرة إثر استهداف تجمعات للميليشيات قبالة نجران، حيث كان التجمع لما يقارب خمسة ألوية.

وبين أن الاستهداف بصاروخ بدر F الذي يحمل 14000 شظية وينفجر من أعلى إلى أسفل قد أحدث حالة رعب كبيرة في أوساطهم، مؤكدا أن العملية موثقة وسوف يتم نشرها في الوقت المناسب.

وذكر أن العملية أتت في وقت كانت قوى العدوان تحضر لتصعيد كبير باتجاه المناطق الحدودية فكانت ضربة استباقية بعد عملية استخباراتية ورصد دقيق لتجمعاتهم.

وكان العميد سريع قد قال في مؤتمر صحفي يوم أمس أنهُ سيتم الكشف عن المنظومات الصاروخية الجديدة التي لم يُعلن عنها بعد في معرض خلال الفترة القادمة.