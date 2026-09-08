نائب رئيس البرلمان الايراني للأمريكيين: من الأفضل مغادرة هذه المنطقة عاجلاً

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار نائب رئيس مجلس الشورى الإسلامي، في كلمته أمام البرلمان في الجلسة العامة الافتراضية اليوم (الثلاثاء) الي جريمة حرب ارتكبها الولايات المتحدة قبل ايام باستهداف حفل زفاف في منظقة سيريك جنوب ايران حيث ادي استشهاد واصابة عشرات المدنيين، مؤكدا: في هذه الجريمة الأمريكية، لا يُمكن تبرير أي خطأ تقني بأي حال من الأحوال. إن نوع الصاروخ المستخدم ومسافة برج الاتصالات عن مكان حفل الزفاف يُثبتان أن هذه جريمة حرب. إن الضمائر الواعية في جميع أنحاء العالم تُدرك وتُدين بوضوح أن أمريكا تُحوّل حفل زفاف إلى مذبحة بعلمها وتقنيتها.

وتابع مُشددًا: إذا قلنا وقبلنا أن هذا كان خطأً تقنيًا، فسيثبت أن هذا الادعاء لا يعدو كونه كذبًا؛ لأن جميع مراكزهم الحساسة في المنطقة قد أُصيبت، وصواريخهم فائقة التطور أصابت حفل زفاف على بُعد 300 متر. بدلاً من أن يردد الرئيس الأمريكي شعار استعادة عظمة أمريكا، عليه أن يردد اليوم شعار التستر على إخفاقاتنا المخزية.

وتابع نيكزاد: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تخوض هذه الحرب وفق تخطيط وتكتيكات دقيقة، ولا تستخدم كامل قدراتها وتكتيكاتها في آن واحد، بل تعمل في الوقت نفسه على تحديث أدواتها وتكتيكاتها.

وأضاف: إن ما رأيتموه من استهداف السفينة الحربية الأمريكية ومقر قيادتها في المنطقة ليس إلا جزءًا يسيرًا من قدرات القوات المسلحة الإيرانية. نصيحتي للمسؤولين الأمريكيين هي الانسحاب من المنطقة في أسرع وقت ممكن بدلاً من تشويه سمعتكم.

وتابع نيكزاد: اليوم، بعد استهداف مقر القيادة الأمريكية في المنطقة، أُجبروا على الإقامة في الفنادق، وبعد أن شهدوا اكتئاب جنودهم وانتحارهم، أُجبروا على النزول على سواحل تايلاند. نصيحتنا لكم هي الانسحاب من هذه الحرب في أسرع وقت ممكن، لأنها ليست ساحة معركة للذباب.

/انتهى/