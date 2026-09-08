زيارة رئيس مجلس الشورى الإسلامي للعتبة المقدسة للسيد شاه عبد العظيم الحسني

أفادت وكالة مهر للأنباء أن محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى الإسلامي، زار مساء اليوم الاثنين العتبة المقدسة للسيد شاه عبد العظيم الحسني في مدينة الري، وأدى زيارته لهذا المرقد الشريف وأقام الصلاة، والتقى بعدد من الزائرين وأجرى معهم حواراً.

كما قام بزيارة مراقد الشهداء الأبرار، ومنهم اللواء الشهيد حسين سلامي، والشهيد حسين أمير عبد اللهيان، والشهيد الدكتور عليرضا بيات، والشهيد الدكتور محمد مهدي طهرانجي، وسائر الشهداء المدفونين في هذه العتبة المقدسة، وقرأ سورة الفاتحة على أرواحهم، مؤدياً بذلك التحية لمقامهم الرفيع.

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