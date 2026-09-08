ارتفاع أسعار النفط إلى 97.92 دولارًا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها واصلت أسعار النفط ارتفاعها يوم الثلاثاء مع تزايد مخاطر استمرار الصراع في الشرق الأوسط بعد أن هددت إيران بالرد على أي هجوم أمريكي جديد على أصولها، مما أثار مخاوف بشأن انقطاع الإمدادات.

ارتفع خام برنت بمقدار 49 سنتًا، أو 0.5%، ليصل إلى 97.92 دولارًا للبرميل. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 1.44 دولارًا، أو 1.6%، ليصل إلى 93.32 دولارًا للبرميل.

كتب دانيال هاينز، المحلل في مجموعة ANZ المصرفية الأسترالية والنيوزيلندية، في مذكرة: "أدى التصعيد الأخير للصراع في الشرق الأوسط إلى زيادة احتمالية مواجهة مطولة، مصحوبة بعمل عسكري محسوب من جانب الولايات المتحدة وإيران". قد يُؤدي هذا إلى تقييد إمدادات الخليج الفارسي حتى نهاية عام 2026، مع توقعات بأن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز لن تعود إلى مستويات ما قبل الحرب حتى أواخر عام 2026.

في غضون ذلك، رفعت غولدمان ساكس توقعاتها لأسعار خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط بمقدار 5 دولارات لكل منهما، لتصل إلى 85 دولارًا و80 دولارًا على التوالي لشهر ديسمبر 2026، وإلى 80 دولارًا و75 دولارًا على التوالي لعام 2027، مما يعكس افتراض البنك الجديد بأن اضطرابات الشحن في الشرق الأوسط ستستمر حتى عام 2027.

وفي توقعات شهر سبتمبر لمنصة الخدمات المالية ماريكس، قال المحلل إد ماير إنه طالما استمرت الحرب، وهو ما يعتقد أنه سيحدث نظرًا لـ"كثرة القضايا العالقة"، فمن المرجح أن تظل أسعار النفط الخام مرتفعة حتى نهاية هذا العام.

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