بومبيو يعترف بتأثير ظريف على الشارع العام الامريكي والعالمي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي صرح رداً على تصريحات وزير الخارجية الامريكي بشان عرقلة زيارة وزير الخارجية محمد جواد ظريف الى نيويورك قائلا: ان بومبيو اعترف بقلقه من تأثير زيارات العمل للوزير ظريف على الراي العام الامريكي والعالمي.

وتابع قائلا: ان عرقلة دخول ظريف في بعض شوارع نيويورك لاتؤثر في برنامج عمله، مشيرا الى ان ظريف يقيم في ممثلية ايران بالأمم المتحدة ويتردد من هناك الى مقر المنظمة ، وفي هذه المنطقة يدلي بتصريحاته واحاديثه.

وكان وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو قد أعلن يوم امس الاحد عن منح ظريف تأشيرة السفر الى نيويورك موضحا ان فعالياته ستقتصر على مقر الأمم المتحدة أما تحركاته الاخرى فستتقلص بشدة.

وبرر بومبيو هذا الاجراء بان الدبلوماسيين الامريكيين لايمكنهم التجول في طهران وبالتالي لانرى سببا لتجول الدبلوماسيين الايرانيين في مدينة نيويورك بحرية.

وبالتالي فان بومبيو أظهر بوضوح قلقه من لقاءات وتصريحات ظريف لوسائل الاعلام الامريكية فزعم ان الوزير الايراني يستغل الحرية في امريكا لنشر دعاياته السيئة حسب زعمه.

يذكر ان ظريف توجه الى نيويورك في زيارة عمل لحضور اجتماعات الامم المتحدة ، وستكون كل مقابلاته ولقاءاته الثنائية في اطار برامج المنظمة الدولية.

ومن واجب امريكا تسهيل سفر الدبلوماسيين الاجانب الى نيويورك بناء على اتفاق المنظمة الدولية والحكومة الامريكية./انتهى/