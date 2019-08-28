ظريف يصل الى العاصمة الماليزية كوالالامبور

وكان في استقبال محمد جواد ظريف لدى وصوله الى مطار كوالالامبور، المدير العام لدائرة غرب آسيا بوزارة الخارجية الماليزية.

وبدأ ظريف الاثنين، جولة آسيوية بدأها بزيارة الصين، ثم قادته الى اليابان، التقى خلال ذلك مع كبار المسؤولين في هذين البلدين وتبادل معهما وجهات النظر بشأن مختلف القضايا الثنائية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وخلال الاسابيع الاخيرة قام ظريف بجولات وزيارات متنوعة زار خلالها كلا من قطر والكويت وفنلندا والسويد والنرويج وفرنسا.