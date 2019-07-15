وزارة الاعلام البحرينية تصف قطر دولة مارقة وارهابية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مصدر مسؤول في وزارة شؤون الإعلام وصف أسلوب برنامج قناة الجزيرة القطرية (ما خفي أعظم) والذي بثته عن البحرين ما هو إلا أسلوب إرهابي يحث على الكراهية ويحرض على الفرقة وشق وحدة الصف الوطني.

وأضاف هذا المسؤول الذي لم يذكر اسمه ومنصبه: أن ذلك يؤكد أن قطر دولة مارقة وإرهابية بالقول والفعل، وهذا سيؤدي حتما إلى تصعيد ما هو قائم إلى مستويات أشد وأسوأ.

وجاءت هذه التصريحات على خلفية بث البرنامج الوثائقي تحت عنوان "ما خفي اعظم" امس الاحد عبر قناة الجزيرة، حيث تم التاكيد فيه على سلمية ثورة 14 فبراير في البحرين، كما وتم الكشف عن جزء من الاكاذيب التي يبثها ال خليفة والجرائم الت يرتكبونها ضد المعارضة والمدنيين.

وكشف هذا الوثائقي عن مخطط سري نسقته المخابرات البحرينية عام 2003 مع قيادات تولت تجنيدها في تنظيم القاعدة بهدف اغتيال معارضين بارزين وبث البرنامج تسجيلات سرية تتضمن شهادات لمنفذي المخطط الذي وُضع بتكليف مباشر من ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، ذلك ما أثار الغضب والحفيزة لدى نظام آل خليفة، حيث أصدر المجلس البحريني بيانا لإدانة هذه الخطوة من لقناة الجزيرة قبل بث البرنامج وبمجرد بث اعلانه./انتهى/.