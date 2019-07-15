انفجار كبير يهز مصنع عسكري "إسرائيلي" قرب تل أبيب

ولم تعلن المصادر "الاسرائيلية" عن سبب الانفجار .
وقال موقع روتر ان قوات الاطفاء "الإسرائيلية" نجحت في اخماد الحريق داخل المصنع العسكرية ولم تقع اصابات وستحقق الصناعات العسكرية في ملابسات الحادث .
فلسطين اليوم
قالت وسائل الاعلام "الاسرائيلية" ان انفجاراً قوياً وقع داخل مصنع عسكري "رمات هشارون" شمال شرقي تل ابيب ، مما ادى الى تصاعد دخان كثيف.
ولم تعلن المصادر "الاسرائيلية" عن سبب الانفجار .
وقال موقع روتر ان قوات الاطفاء "الإسرائيلية" نجحت في اخماد الحريق داخل المصنع العسكرية ولم تقع اصابات وستحقق الصناعات العسكرية في ملابسات الحادث .
فلسطين اليوم
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