انفجار كبير يهز مصنع عسكري "إسرائيلي" قرب تل أبيب

ولم تعلن المصادر "الاسرائيلية" عن سبب الانفجار .

وقال موقع روتر ان قوات الاطفاء "الإسرائيلية" نجحت في اخماد الحريق داخل المصنع العسكرية ولم تقع اصابات وستحقق الصناعات العسكرية في ملابسات الحادث .

فلسطين اليوم