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١٥ يوليو ٢٠١٩ - ١٩:٤٨

انفجار كبير يهز مصنع عسكري "إسرائيلي" قرب تل أبيب

انفجار كبير يهز مصنع عسكري "إسرائيلي" قرب تل أبيب

قالت وسائل الاعلام "الاسرائيلية" ان انفجاراً قوياً وقع داخل مصنع عسكري "رمات هشارون" شمال شرقي تل ابيب ، مما ادى الى تصاعد دخان كثيف.

ولم تعلن المصادر "الاسرائيلية" عن سبب الانفجار .

وقال موقع روتر ان قوات الاطفاء "الإسرائيلية" نجحت في اخماد الحريق داخل المصنع العسكرية ولم تقع اصابات وستحقق الصناعات العسكرية في ملابسات الحادث .

فلسطين اليوم

رمز الخبر 1896315

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