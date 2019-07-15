الدرون اليمني يستهدف مواقع عسكرية بينها قاعدة الملك خالد الجوية جنوب السعودية

وبحسب موقع قناة المسيرة اليمينة، التابعة للحركة ، قال متحدث القوات المسلحة إن الهجوم الجوي تم على قاعدة خميس مشيط واستهدف مخازن أسلحة تذخير الطائرات الحربية ومواقع عسكرية أخرى.

وأضاف المتحدث أن عملية سلاح الجو المسير على قاعدة خميس مشيط الجوية أصابت أهدافها بدقة وأدت إلى حريق كبير في مخازن الأسلحة.

وقال متحدث القوات المسلحة إن "عمليات الجو المسير تأتي ردا على جرائم العدوان وغاراته المتواصلة والتي كان آخرها 20 غارة جوية خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأضاف: "عملياتنا مستمرة وستتوسع دائرة الاستهداف بالشكل الذي لايتوقعه النظام السعودي طالما استمر في عدوانه وحصاره".