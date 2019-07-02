تداعيات الهجوم على مطار ابها تضر بالسعودية

واعترف الاعلام السعودي بالهجوم وتحدث عن سقوط 9 أشخاص 8 منهم سعوديون وآخر هندي.

وقال متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع فجر اليوم الثلاثاء إن سلاح الجو المسير نفذ قبل قليل عمليات واسعة استهدفت مرابض الطائرات الحربية بمطار أبها الدولي.

فيما أكدت مراكز رصد جوية أن رحلة قادمة من الدمام باتجاه أبها أُجبرت على تغيير وجهتها إلى مطار جدة الدولي إثر الهجوم الجوي على مطار أبها.

وأوضح العميد سريع أن عمليات سلاح الجو المسير أدت إلى تعطل في حركة الملاحة باتجاه مطار أبها الدولي.

وأضاف أن النظام السعودي لن يتمكن مع استمرار العمليات من إعادة الحركة للملاحة الجوية باتجاه المطارات المستهدفة.

تجدر الإشارة إلى أن سلاح الجو المسير شن في الـ29 من حزيران/يونيو الماضي عدة هجمات بطائرات قاصف2k على مطاري جيزان وأبها استهدفت مرابض الطائرات الحربية وأهدافاً عسكرية أخرى بالمطارين وأصابت أهدافها بدقة عالية.