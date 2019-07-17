  1. السياسة
١٧ يوليو ٢٠١٩ - ٠٨:٥٧

موسوي:إيران قامت بسحب ناقلة نفط من مياه الخليج الفارسي بعد طلب إغاثة

موسوي:إيران قامت بسحب ناقلة نفط من مياه الخليج الفارسي بعد طلب إغاثة

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي أن إيران قامت بسحب ناقلة نفط أجنبية في مياه الخليج الفارسي إلى أحد موانئها بعد أن أطلقت طلب مساعدة جراء تعرضها لعطل فني.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي أوضح في تصريح للتلفزيون الإيراني أمس الثلاثاء أن ناقلة نفط أجنبية تعرضت لعطل فني في مياه الخليج وتوجهت بطلب مساعدة إلى الطرف الإيراني.

وأضاف موسوي إن القوات البحرية الإيرانية قامت وفقا للقوانين الدولية بسحب ناقلة النفط إلى أحد موانئها بعد أن أطلقت السفينة طلب المساعدة وذلك لكي يتم إصلاحها.

وتابع موسوي إن الجانب الإيراني لا يزال يقدم المساعدة الفنية المطلوبة للسفينة مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن مزيد من المعلومات لاحقا. /انتهى/.

رمز الخبر 1896344

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