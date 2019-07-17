موسوي:إيران قامت بسحب ناقلة نفط من مياه الخليج الفارسي بعد طلب إغاثة

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي أوضح في تصريح للتلفزيون الإيراني أمس الثلاثاء أن ناقلة نفط أجنبية تعرضت لعطل فني في مياه الخليج وتوجهت بطلب مساعدة إلى الطرف الإيراني.

وأضاف موسوي إن القوات البحرية الإيرانية قامت وفقا للقوانين الدولية بسحب ناقلة النفط إلى أحد موانئها بعد أن أطلقت السفينة طلب المساعدة وذلك لكي يتم إصلاحها.

وتابع موسوي إن الجانب الإيراني لا يزال يقدم المساعدة الفنية المطلوبة للسفينة مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن مزيد من المعلومات لاحقا. /انتهى/.