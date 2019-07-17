تعرف على نتائج قرعة تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال قطر 2022

وأسفرت القرعة عن المجموعات التالية:

إليكم نتائج قرعة الدور الثاني من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023

المجموعة الأولى: الصين، سوريا، الفلبين، جزر مالديف وغوام.



المجموعة الثانية: أستراليا، الأردن،الصين تايبيه، الكويت ونيبال.



المجموعة الثالثة: إيران، العراق، البحرين، هونغ كونغ وكمبوديا.



المجموعة الرابعة: السعودية، أوزبكستان، فلسطين، اليمن وسنغافورة.



المجموعة الخامسة:قطر، عمان، الهند، أفغانستان وبنغلاديش.



المجموعة السادسة: اليابان، قيرغيزستان، طاجيكستان، ميانمار ومنغوليا.



المجموعة السابعة: الإمارات، فيتنام، تايلاند، ماليزيا وأندونيسيا.



المجموعة الثامنة: كوريا الجنوبية، لبنان، كوريا الشمالية، تركمانستان وسيريلانكا.