  1. الرياضة
١٧ يوليو ٢٠١٩ - ١٥:١٧

تعرف على نتائج قرعة تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال قطر 2022

تعرف على نتائج قرعة تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال قطر 2022

أجريت اليوم الأربعاء قرعة التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.

وأسفرت القرعة عن المجموعات التالية:

إليكم نتائج قرعة الدور الثاني من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023

المجموعة الأولى: الصين، سوريا، الفلبين، جزر مالديف وغوام.

المجموعة الثانية: أستراليا، الأردن،الصين تايبيه، الكويت ونيبال.

المجموعة الثالثة: إيران، العراق، البحرين، هونغ كونغ وكمبوديا.

المجموعة الرابعة: السعودية، أوزبكستان، فلسطين، اليمن وسنغافورة.

المجموعة الخامسة:قطر، عمان، الهند، أفغانستان وبنغلاديش.

المجموعة السادسة: اليابان، قيرغيزستان، طاجيكستان، ميانمار ومنغوليا.

المجموعة السابعة: الإمارات، فيتنام، تايلاند، ماليزيا وأندونيسيا.

المجموعة الثامنة: كوريا الجنوبية، لبنان، كوريا الشمالية، تركمانستان وسيريلانكا.

رمز الخبر 1896368

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