أبو مرزوق يؤكد على ضرورة الوحدة الفلسطينية في مواجهة المؤامرات

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" موسى أبو مرزوق صرح في مؤتمر صحفي، على هامش زيارة يجريها على رأس وفد من الحركة للعاصمة الروسية موسكو، إنه لا أحد يستطيع النجاح بدون الوحدة والنظر في الخلافات لمواجهة المؤامرات والمخططات.

ودعا العالم للوقوف إلى جانب المظلومين في غزة لعيشوا بحرية كبقية البشر في دول العالم، لافتًا إلى أن البطالة والفقر يتفشى في القطاع والبنية التحتية منهار.

وأكد أن مسيرات العودة في قطاع غزة خرجت لتطالب بكسر الحصار وتحسين الظروف المعيشية، مشيرًا إلى قمع الاحتلال لهذه المسيرات وقتل مئات المتظاهرين المدنيين.

على صعيد علاقات حماس الدولية، أشاد القيادي في حماس بعلاقة حركته "الجيدة" مع إيران، مؤكدًا على ضرورة الوقوف إلى جانبها في وجه الحصار الأمريكي. /انتهى/.