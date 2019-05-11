خالد البطش: لابد نقل مسيرات العودة وكسر الحصار الى الضفة الغربية

وقال البطش لقناة العالم خلال مشاركته في الجمعة ال58 لمسيرات العودة وكسر الحصار التي خرجت تحت عنوان"موحدون لمواجهة الصفقة" اننا في الميدان موحدون محور المقاومة موحد ولابد نقل مسيرات العودة وكسر الحصار الى الضفة الغربية، وذلك لكي نشغل الفلسطينيين وبدون مقاومة مسلحة ومقاومة شعبية ايضا".

وتابع البطش:" قلنا مرارا وتكرارا ان هذه المسيرات تحميها بنادق المقاومة تفاهمات كسر الحصار هي عنوان لابناء الشعب الفلسطيني، واذا لم يلتزم العدو بالتفاهمات التي جرت من خلال الوساطة المصرية فاننا سنبقى هنا".

من جانبه طالب القیادي في حركة حماس اسماعیل رضوان، رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بالغاء اتفاق اوسلو ووقف التنسيق الامني مع الكيان الاسرائيلي.

وقال رضوان لقناة العالم خلال مشاركته في الجمعة ال56 لمسيرات العودة وكسر الحصار:" أن هذه المسيرات تؤكد أن الشعب الفلسطيني لن يساوم على قضيتها، وأبلغ رسالة اليوم اننا موحدون في مواجهة صفقة القرن وهذه الصفقة التي تستهدف الفلسطينين والعرب والمسلمين، ونقول لترامب لن تمر صفقة القرن مهما كلفتنا من ثمن، نحن اليوم موحودن في مواجهة صفقة القرن ونطالب محمود عباس بالخروج من اوسلو ووقف التنسيق الأمني مع الاحتلال والوقوف بوجه الاحتلال لإسقاط صفقة القرن".

كما دعا القيادي في حركة حماس الى تشكيل أكبر جبهة عربية اسلامية فلسطينية لمواجهة صفقة القرن./انتهى/

المصدر: قناة العالم