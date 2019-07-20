موقف "أمريكا" حيال توقيف ناقلة النفط "البريطانية"

افادت "وكالة مهر للانباء"نقلا عن "سبوتنيك" ان مجلس الامن القومي الأمريكي بالإضافة إلى بعض الأعضاء الدوليين يجرون محادثات فيما يتعلق بناقلة النفط "البريطانية".

ووصف مجلس الامن القومي الامريكي اجراءات ايران "بالأعمال التخريبية" واضاف اننا نجري المحادثات من أجل مواجهة ايران.

وجاء هذا البيان بعدما أعلن سابقا، مسؤول العلاقات العامة في القوى البحرية لقوات "حرس الثورة الإسلامية"، عن توقيف ناقلة نفط تابعة ل"بريطانيا" في مضيق هرمز يطلق عليها اسم "stena impero" وذلك لعدم رعايتها للقوانين البحرية الدولية. /انتهى