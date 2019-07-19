اول موقف بريطاني على احتجاز ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع اليوم الجمعة "نسعى بشكل عاجل لمزيد من المعلومات ونعكف على تقييم الوضع في أعقاب تقارير عن حادث في الخليج".

و اعلن الحرس الثورة الإسلامية الليلة بأنه احتجز ناقلة نفط "stena impero" البريطانية في مضيق هرمز بعد ان انتهكت قوانين الملاحة البحرية.

و اضافت مصادر اعلامية بأن الناقلة البريطانية كان على متنها 23 بحاراً.

وأعلن حرس الثورة الاسلامية اليوم الجمعة، توقيف ناقلة النفط البريطانية "استينا إمبيرو" لانتهاكها قوانين الملاحة البحرية في الخليج الفارسي.

ونشرت مواقع خبرية ايرانية صورة للحظة توقيف وتغيير ناقلة النفط البريطانية stena impero مسارها باتجاه ايران والتي أعلن حرس الثورة الاسلامية توقيفها مساء اليوم الجمعة في مضيق هرمز.

وقال حرس الثورة الاسلامية: "أوقفنا ناقلة النفط البريطانية والتي تحمل اسم stena impero لانتهاكها القوانين الدولية للملاحة البحرية."