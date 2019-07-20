تصريح بريطاني جديد بشأن ناقلة النفط الايرانية جريس 1

وأضاف هنت في تغريدة على تويتر أنّ تحرك الأمس في الخليج الفارسي يبعث بإشارات مقلقة بأنّ إيران ربما تختار طريقا خطيرا بعد احتجازها ناقلة نفط ترفع علم بريطانيا، فيما كرر هنت تهديده بأنّ الرد البريطاني سيكون مدروسا وقوياً.

واحتجزت البحرية البريطانية الناقلة الإيرانية غريس 1 في جبل طارق في الرابع من يوليو تموز في تصرف أقرب ما يكون للقرصنة البحرية في ظل غياب ذريعة منطقية لهذا الإعتقال.

فيما أعلن حرس الثورة الاسلامية امس توقيف ناقلة نفط بريطانية مساء اليوم في مضيق هرمز، وقال حرس الثورة الاسلامية: "أوقفنا ناقلة النفط البريطانية والتي تحمل أسم stena impero لانتهاكها القوانين الدولية للملاحة البحرية."