تويتر يعلّق حساب وكالة "مهر" للأنباء

تم تعليق حساب وكالة مهر للأنباء (بالعنوان التالي: Twitter.com/‎‎MehrNews_FA) والعديد من الحسابات الأخرى باللغة الفارسية الليلة الماضية، بعد نشر الأخبار المتعلقة باحتجاز ناقلة النفط البريطانية في مضيق هرمز.

من ناحية أخرى، تم تعليق حساب "مهر" الدبلوماسي الذي يعمل على إعادة نشر تحليلات ومقابلات وكالة مهر في السياسة الدولية والخارجية (بالعنوان التالي: Twitter.com/MehrDiplomacy).

وهذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها شبكة تويتر في تعليق بعض الحسابات باللغة الفارسية، بما في ذلك حساب "ريحانة" (التابع لمكتب حفظ ونشر آثار قائد الثورة الإسلامیة)، ونادي الصحفيين الشباب، وعلي أكبر رائفي بور، و...

وتجدر الإشارة إلى أن فريق إدارة تويتر لم يقدم بعد أي تفسيرات لهذا السلوك غير القانوني، ولم يردّ على مكاتبات مراسلي وكالة مهر للأنباء في هذا الصدد./انتهى/