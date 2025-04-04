الكرملين بشأن إيران: على جميع الأطراف الالتزام بضبط النفس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء ذلك وفقا للإفادة الصحفية لبيسكوف اليوم الجمعة، حيث تابع، ردا على الصحفيين بشأن رأي الكرملين حول إمكانية إجراء مفاوضات مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، وتهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقصف إيران إذا لم تسفر المفاوضات عن شيء: "نرى أن على جميع الأطراف الحفاظ على ضبط النفس المطلق والتركيز بشكل خاص على الجهود الدبلوماسية عند مناقشة جميع القضايا".

وأكد بيسكوف على أن روسيا تعتقد أن قضية الملف النووي الإيراني ينبغي حلها بالوسائل السياسية والدبلوماسية حصرا.

وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قد قال في وقت سابق، ردا على الرئيس الأمريكي، إن طهران رفضت إجراء مفاوضات مباشرة مع واشنطن بشأن البرنامج النووي، لكنه قال إن نافذة المفاوضات لا تنفتح إلا بوساطة دول ثالثة. وهدد ترامب في مقابلة مع شبكة "إن بي سي نيوز" بما أسماه "قصف غير مسبوق" إذا لم تتوصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق.

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