  1. إيران
٢١ يوليو ٢٠١٩ - ١٧:١١

بعيدي نجاد: إيران مستعدة لمواجهة مختلف السيناريوهات

بعيدي نجاد: إيران مستعدة لمواجهة مختلف السيناريوهات

أكد السفير الإيراني لدى بريطانيا "حميد بعيدي نجاد" تعليقا على توقيف ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز، أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية حازمة ومستعدة لمواجهة السيناريوهات المختلفة.

وقال في تغريدة له على حسابه في "تويتر" اليوم الاحد، إنه على الحكومة البريطانية أن تكبح جماح العناصر  الداخلية التي تزيد من التوترات الراهنة بين طهران ولندن أكثر من قضية السفن.

 ووصف بعيدي نجاد هذه التطورات بأنها خطيرة وغير مدروسة تحدث في فترة حساسة تمر بها المنطقة.

وأكد في الوقت نفسه على أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية حازمة ومستعدة لمواجهة السيناريوهات المختلفة.

وكانت العلاقات العامة للقوة البحرية لحرس الثورة الاسلامية، قد أعلنت مساء الجمعة، انها احتجزت ناقلة نفط بريطانية باسم "stena impero" خلال مرورها من مضيق هرمز بسبب عدم التزامها القوانين الدولية البحرية واغلاقها جهاز تحديد المواقع، وذلك بطلب من منظمة الموانئ والملاحة البحرية بمحافظة هرمزكان (جنوب)./انتهى/

رمز الخبر 1896475

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