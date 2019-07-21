رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية : محطة بوشهر توفر ما يعادل 11 مليون برميل من النفط

وافاد علي أكبر صالحي عقب حضوره اجتماع لجنة الطاقة في البرلمان اليوم الاحد في تصريح للصحفيين أن الاجتماع شهد تبادل وجهات النظر حول أنشطة الصناعة النووية .

وأضاف أن أنشطة منظمة الطاقة الذرية صناعية وتتعلق بجميع الوان الطاقة وأساس المهمات المحددة لهذه المنظمة في مجال "الطاقة" و "الكهرباء" ، والتي ترتبط مباشرة بلجنة الطاقة ، حتى تكون قادرة على مراقبة الأداء بالكامل منظمة الطاقة الذرية.

وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ، قائلاً إن منظمة الطاقة الذرية هي الآن في قلب التحدي الدولي وهذه القضية تفرضها دول أخرى ، وقال إنه من أجل التغلب على هذا التحدي ، فإن هناك حاجة إلى دعم اعضاء البرلمان ، وخاصة أعضاء لجنة الطاقة ولاسيما على صعيد تمويل المنظمة .

ارزش‌افزوده ایجاد شده توسط نیروگاه بوشهر حدود ۷۰۰ میلیون دلار (معادل ۷ هزار میلیارد تومان) است اما بر اساس تکلیفی که دولت به عهده ما گذاشته، به جای تولید ۷ هزار میلیارد تومان ارزش‌افزوده، ۳۵۰ میلیارد تومان ارزش‌افزوده ی‌دهیم.

وقال إن محطة بوشهر الكهروذرية تولد 7 مليارات كيلووات من الكهرباء ، موضحا أنه إذا كان أداء محطة بوشهر يقوم على اساس سعر الكهرباء المصدر " أو "على أساس النفط المخزن" ، فإنها ستوفر 11 مليون برميل من النفط وتضيف قيمة فائضة تبلغ نحو 700 مليون دولار (أي ما يعادل 7 مليارات تومان ) .