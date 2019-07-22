وزير الدفاع الايراني: ردنا على التصرف اللاشرعي للبريطانيين مؤشر على قوتنا

وقال حاتمي، في كلمته خلال مراسم مسابقات القرآن الكريم للنساء وأسرهم في القوات المسلحة، إن ايران تخوض حرب الارادات مع الاعداء الذين يريدون تقويض عزيمة الشعب الايراني وإحداث فجوة في صفوفه المرصوصة.

واضاف: إن الاعداء يرمون الى الايحاء بالندم اثر تمسك الشعب بعقيدته الا ان مقاومته وعزيمته الصلبة بفضل القيادة الحكيمة للشعب تزداد باستمرار.

ووصف القوات المسلحة بمثابة الشريحة المهمة والنخبة في المجتمع لذلك يركز الاعداء على عزيمته وإن وعي القوات المسلحة وبصيرته تثمر عن تحركات أكثر صلابة كما إن 40 عاما من عمر الثورة الاسلامية المباركة شهدت الشموخ على مختلف الصعد العلمية والثقافية وغيرها.

واشار الى حقد الاعداء حول الجهوزية الدفاعية للقوات المسلحة الايرانية، لافتا الى ان تقدما لافتا قد أحرز على جميع الصعيد الدفاعية والقتالية في المجالات الصاروخية والمضادات والالكترونيات وغيرها.

ونوه الى استهداف الطائرة الاميركية المسيرة في اجواء الخليج الفارسي والرد الذكي للقوات المسلحة الايرانية على هذا الاعتداء السافر يدلل على قوة ايران الاسلامية في مختلف الصعد الدفاعية والردعية.