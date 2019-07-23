النواب الايرانيون يدعون الى الافراج عن الشيخ الزكزاكي

وفي بيان صادر عن النواب الايرانيين اليوم الثلاثاء وصفوا الشيخ الزكزاكي بالعالم الفاضل والسائر على نهج اهل البيت عليهم السلام من خلال سلوكه القويم المتمثل بخلق الوعي بين اوساط المسلمين والمسيحيين وكذلك من لادين لهم واعداد اكثر من 15 مليون نسمة وتربیتهم علد نهج التحرر واتباع لمدرسة اهل البيت ضمن إطار عظيم تحت عنوان الحركة الاسلامية في نيجيريا.

ولفت البيان الى مشاركة حشود غفيرة في نيجيريا بالمسيرات المناهضة للاستكبار والظلم وفي يوم القدس العالمي وذكرى مأساة عاشوراء وأربعينية الامام الحسين عليه السلام وغيرها من المناسبات بصورة سلمية.

ووصف النواب الوضع الصحي للشيخ الزكزاكي بالمتدهور وأنه لم يستطع النوم خلال الاسبوعين الماضيين بسبب معاناته من آلام شديدة رغم تناول المهدئات لذلك ينبغي فتح المجال لعلاجه وفي غير هذه الحالة فإن حياته تواجه الخطر.

ودعا النواب الايرانيون البلدان الاسلامية والاوساط والمنظمات الدولية والحكومة والبرلمان في نيجيريا الى العمل على الافراج عن الشيخ الزكزاكي وعقيلته فورا وتوفير الظروف لايفاده الى الخارج لتلقي العلاج.